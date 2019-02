Eero Iloniemi: Brexitin varjossa paljon suurempi Dexit

Näivettyminen tapahtuu Euroopan unionin sisällä.

Brexitistä puhutaan paljon, mutta totuus lienee, että iso osa sen kielteisistä kuin myös myönteisistä vaikutuksista voidaan havaita vasta paljon myöhemmin. Joku ehkä ihmettelee voiko Brexitillä todella olla myönteisiä vaikutuksia. Kyllä voi, ja vieläpä sellaisissa asioissa, joiden pitäisi kuulua EU kovimpaan ytimeen, sen olemassa olon oikeutukseen, jota ranskalaiset kutsuvat raison d´être:ksi.

Brittien pääministeri Theresa May on onnistunut tekemään Brexit-neuvotteluista melkoisen shown, mutta jo se, että britit ottivat kansanäänestyksen tuloksen niin tosissaan, että siitä syntyi show, on huomionarvoista. Monessa muussa EU-maassa kansaäänestyksiin suhtaudutaan halveksivasti ja niiden tuloksiin välinpitämättömästi. Brittiläinen demokratia voi kompuroida, mutta silläkin tavalla se osoittaa olevansa elossa. Kun katsoo miten EU:n kannalta hankalia kansanäänestyksiä on muissa maissa kohdeltu, Brexit näyttää suojelevan brittiläistä demokratiaa.

Brexitin varjoon on viime aikoina jäänyt EU:n toinen, jopa vielä merkittävämpi irtautuminen, nimittäin Dexit. Demokratian näivettyminen Puolassa ja Unkarissa tapahtuu EU:n sisällä. EU:n eliitti on kyllä noteerannut sen, mutta ainakaan vielä sen estämiseksi ei ole tehty juuri mitään konkreettista.

Ylen A-talk järjesti 14.2.2019 keskusteluohjelman aiheesta, onko länsimaisen demokratian aika ohi. Jo otsikko on hätkähdyttävä. Vielä karmivampaa oli, että esimerkit demokratian näivettymisestä eivät tulleet jostain Venezuelasta vaan suoraan EU:n ytimestä. Itse asiassa ohjelmaan osallistuneista tutkijoista ja toimittajista yksikään ei ollut eri mieltä väittämästä, jonka mukaan vallanvaihto EU:n jäsenvaltiossa Unkarissa ei ole enää mahdollinen vapailla vaaleilla.

Toistan. EU:ssa on nykyään ainakin yksi, ehkä useampikin jäsenvaltio, jossa vallanvaihto ei enää onnistu vaaleilla.

Eihän siitä ole kuin muutama vuosi, kun Olli Rehn patisteli turkkilaisia demokratisoimaan järjestelmäänsä, jotta heistä tulisi EU-kelpoisia. Nyt sitten EU:n sisällä on valtioita, joiden tilanne ei ole paljon kummoisempi. Unkarin lisäksi ainakin Puola on kaltevalla tiellä ja onhan meillä sellainenkin tilanne, että Espanjasta ollaan taas 33 vuoden EU-jäsenyyden jälkeen maanpaossa poliittisista syistä.

Dexitin hallitseminen on EU:n tulevaisuuden kannalta ihan eri mittaluokan ongelma kuin Brexit. Brexitissä menee markkinoita ja hankaloitetaan matkailua, Dexitissä menisi kaikki minkä piti olla pyhää ja hyvää.

Vai meneekö siinä sittenkään pyhä ja hyvä?

Välinpitämättömyys Dexitin suhteen paljastaa, että demokratian ja sananvapauden sijaan eliitille yhteismarkkinat ovat EU:n kova ydin, sen raison d´être. Toteutuessaan Dexit jättää jälkeensä arvottoman yhteisön, jolla on arvokkaat markkinat. Oscar Wildea lainaten, se tietää kaiken hinnan, muttei minkään arvoa.

Eero Iloniemi Eero Iloniemi on yhteiskuntasuhdekonsultti viestintätoimisto Manifestossa.