Brexitin seuraus: Miljoonat narsissit uhkaavat mädäntyä

Britannialaiset floristit varoittavat työvoimapulasta.

Britannialaiset floristit varoittavat Brexitin aiheuttamasta työvoimapulasta, joka voi johtaa miljoonien narsissien mädäntymiseen. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian.

Osa kasvattajista odottaa jopa kolmen neljäsosan tulevasta sadosta jäävän poimimatta työvoimapulan vuoksi.

Saarella pelätään koko alan kuolemisen puolesta. Pienemmät kasvattajat suunnittelevat lopettavan narsissien kasvattamisen kokonaan, koska poimijia ei tahdo löytyä.

Aiempina vuosina kukkien poiminnassa on nojattu itäeurooppalaisten työpanokseen. Brexitin ja koronarajoitusten vuoksi työvoiman palkkaamisesta on tullut paljon entistä hankalampaa ja keväällä 2021 jopa 275 miljoonaa kukkaa jäi poimimatta. Nyt tilanne on entistäkin pahempi.

Britannian hallitus on luvannut pidentää poikkeuksellista viisumimallia, joka mahdollistaa kausityöntekijöiden palkkaamisen. Toistaiseksi se kuitenkin koskee ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia.