Brexit vie Lontoon finanssijäteiltä 11 miljardia euroa vuodessa

EU ja Britannia neuvottelevat vielä finanssialan tulevaisuudesta.

Lontoon finanssisektori saattaa menettää jopa 9,5 puntaa (11 miljardia euroa) vuodessa Brexitin vuoksi, laskee tutkimuslaitos Centre for Economics and Business Research. Asiasta uutisoi City A.M. -kanava. Menetykset voivat kasvaa, jos Britannia ja EU eivät pääse sopuun siitä, millaisin säännöin brittien finanssialaa kohdellaan jatkossa EU:n sisällä.

– Tappiot voivat olla vielä suurempia, jos hallitus ei onnistu varmistamaan lisäsopimusta EU:n kanssa sääntelyn vastavuoroisuudesta, sanoo Lontoon pormestari Sadiq Khan.

EU ja Britannia pääsivät viime vuoden lopulla sopimukseen osapuolten tulevista kauppasuhteista. Finanssiala jäi kuitenkin sopimuksen, vaikka se on erityisen tärkeä Britannian taloudelle. EU ja Britannia päättivät, että ne neuvottelevat maaliskuussa finanssialan tulevaisuudesta.

Khan on lobannut Britannian hallitusta, jotta finanssialan yritysten pääsyä EU-markkinoille helpotettaisiin.

– Vaikka asiaa katsoisi miten päin, finanssialalle hallituksen Brexit-sopimus tarkoitti no deal -tilannetta. Yrityksemme kohtaavat nyt kalliin ”punaisten nauhojen vuoren”, koska Britannia käy kauppaa EU:n kanssa kolmantena maana.

Punainen nauha tarkoittaa, että pääsyä markkinoille on rajoitettu. Kolmas maa merkitsee EU:n ulkopuolista valtiota.

Palvelut, joihin finanssisektori kuuluu, kattavat 80 prosenttia Britannian taloudesta. Lontoon finanssiala kattaa puolet tästä.