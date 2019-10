”Brexit teki pohjoismaalaisista maahanmuuttajia”

Tutkijan mukaan Brexit-prosessi on osoittanut Britanniassa asuville pohjoismaalaisille, miltä tuntuu olla epätoivottu.

– Brexit vetää perustavalla tavalla mattoa alta kokemukselta, että olen osa brittiläistä yhteiskuntaa ja kuulun tänne. Brexit on tehnyt selväksi pohjoismaalaisille, että he ovat maahanmuuttajia, jollaisina he eivät ole itseään aiemmin pitäneet, toteaa sosiologi Saara Koikkalainen Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Koikkalainen on Svenska social- och kommunalhögskolanin tutkijatohtori, joka on selvittänyt Lontoossa asuvien pohjoismaalaisten reaktioita Brexitiin. Hän on kartoittanut verkkokyselyiden ja haastatteluiden avulla, miten Brexit on vaikuttanut pohjoismaalaisten elämään ja millaisena he näkevät tulevaisuutensa.

Britanniassa asuu tällä hetkellä noin 92 000 Pohjoismaiden kansalaista.

Maahanmuuttajina he ovat näkymätön ja etuoikeutettu ryhmä, koska he eivät yleensä ulkonäöllisesti erotu valtaväestöstä, heidän kielitaitonsa on hyvä ja työmarkkina-asemansa vahva ja he kohtaavat harvoin suoraa syrjintää.

Mutta Brexitin myötä tunnelma maassa on muuttunut.

Koikkalaisen mukaan monet pohjoismaalaiset ovat Brexitin myötä alkaneet käsittää, miltä tuntuu olla afrikkalainen tai puolalainen maahanmuuttaja, joka kohtaa usein rasismia arjessaan.

Jotkut ovat myös alkaneet sensuroida itseään ja välttävät esimerkiksi äidinkielensä käyttämistä kulkiessaan bussilla tai junalla.

– Monet ovat kokeneet, että he ovat osa brittiläistä kulttuuripiiriä. He ovat esimerkiksi katsoneet brittiläisiä tv-ohjelmia pienestä pitäen ja kuunnelleet brittimusiikkia. Jotkut heistä ovat asuneet maassa kymmeniä vuosia, ja kun yhtäkkiä vedetään tällainen raja-aita, he ovat huomanneet, että eivät ehkä olekaan kovin toivottuja.

Epävarmuus lisääntyy

Koikkalaisen mukaan monet britit kuvittelevat, että EU:sta eroamisen puolesta äänestäminen oli ääni epätoivottua maahanmuuttoa vastaan, toisin sanottuna niitä ihmisiä vastaan, joiden katsotaan käyttävän järjestelmää hyväkseen ja vievän työpaikat tai joiden ei yksinkertaisesti uskota sopeutuvan maahan.

Koikkalainen korostaa, että he eivät ole käsittäneet, että he äänestivät samalla myös toivottuja maahanmuuttajia vastaan.

Hänen mukaansa Isossa-Britanniassa asuvia pohjoismaalaisia yhdistää se, että Brexit on lisännyt heidän elämänsä epävarmuutta ja vähentänyt heidän luottamustaan brittiyhteiskuntaan.

Brexit on myös pakottanut heidät miettimään identiteettiään. He ovat joutuneet kysymään itseltään, missä he haluavat asua tulevaisuudessa ja missä he tuntevat olevansa kotona.

Yleisesti ottaen pohjoismaalaiset ovat Koikkalaisen mukaan reagoineet Brexit-kansanäänestyksen tulokseen eri tavoin.

Jotkut ovat turhautuneet prosessin venymiseen eivätkä enää jaksa välittää lopputuloksesta, kunhan asiaan saadaan päätös. Toiset ovat vihaisia ja taistelevat brexitiä vastaan; jotkut ovat puolestaan masentuneet.

Mutta on myös uhmakkaita pohjoismaalaisia, jotka ovat asuneet Isossa-Britanniassa jo pitkään ja sanovat, että heidät voi kyllä yrittää heittää maasta ulos.