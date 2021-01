Brexit-sopimus astui voimaan – Maahanmuuttoa rajoitetaan, tavarat jatkossa tullattava

Iso-Britannia katkoi yhdeltä aamuyöstä Suomen aikaa viimeiset siteensä Euroopan unioniin, kun lähes vuoden kestänyt siirtymäkausi päättyi ja uusi Brexit-sopimus astui voimaan. Asiasta uutisoi BBC.

Sopimuksen myötä Iso-Britannia poistui EU:n sisämarkkinoilta. Aamuyöllä maahan Ranskasta ja Irlannista saapuneet rekat joutuivat tekemään tulliselvityksen ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin, mutta suuria jonoja ei ainakaan vielä ehtinyt muodostumaan.

Maan hallitus on kuitenkin varoittanut, että rahdin kulussa voi tulevina päivinä ja viikkoina olla häiriöitä, kun yritykset totuttelevat uuteen tilanteeseen, jossa tavarat eivät enää liiku vapaasti Ison-Britannian ja EU-maiden välillä.

Muutoksia aiheutuu myös ihmisten liikkuvuuteen, sillä yli 90 päivää maassa viettävät EU-kansalaiset tarvitsevat jatkossa viisumin. EU-kansalaiset eivät voi myöskään muuttaa maahan kuten ennen, vaan he joutuvat läpäisemään pisteperusteisen testin, jossa mitataan muun muassa muuttajan varallisuutta, koulutusta ja kielitaitoa.

Pääministeri Boris Johnson totesi uudenvuodenpuheessaan, että Isolla-Britannialla on nyt mahdollisuus tehdä asiat ”eri tavalla ja paremmin”. Myös monet konservatiivipuolueen kansanedustajat iloitsivat EU-eron viimeistelystä.

– Britanniasta on juuri tullut täysin itsenäinen valtio, ja saamme päättää omista asioistamme itse, kommentoi Iso-Britannian pääneuvottelija David Frost Twitterissä.

Brexitin vastustajat taas kritisoivat uutta sopimusta ankarasti. Skotlannin itsenäisyysmielinen pääministeri Nicola Sturgeon kehotti Twitterissä Eurooppaa pitämään valot päällä, ”sillä Skotlanti tulee pian takaisin”. 62 prosenttia skotlantilaisista äänesti EU-eroa vastaan vuoden 2016 kansanäänestyksessä.

Brysselissä sopimuksen voimaantuloon suhtauduttiin helpottuksen ja pettymyksen sekaisin tuntein. EU:n ja Ison-Britannian täytyy edelleen jatkaa keskusteluja muun muassa finanssi- ja palvelusektoreiden käytännön asioiden järjestelystä, joten pienemmän mittakaavan neuvottelut tulevat jatkumaan vielä vuosia.

