Brexit-riita repesi: Theresa May syyttää Tony Blairia

Britannian EU-erosta on povattu uutta kansanäänestystä.

Britannian pääministeri Theresa May on hyökännyt entistä pääministeriä Tony Blairia vastaan kertoo The Independent. Blairin mukaan Brexitistä tulee luultavasti toinen kansanäänestys. Britannian entinen pääministeri totesi lauantaina, että maan parlamentti tulee lopulta asettumaan toisen kansanäänestyksen järjestämisen kannalle.

– On liian paljon ihmisiä, jotka haluavat hyödyntää tätä prosessia omien poliittisten intressiensä ajamiseen, sen sijaan, että toimisivat kansallisen edun mukaisesti. Me emme voi Blairin tavoin luopua ottamasta vastuuta päätöksestämme, May ryöpytti.

May on syyttänyt entisen pääministerin yrittävän ”heikentää” häntä Brexit-keskustelujen aikana, jotta tämä voisi ajaa omia poliittisia etujaan. Blair taas on verrannut kansanäänestystä esimerkiksi avioliiton tai työsuhteen aloittamiseen, joissa ihminen voi muuttaa mielensä pohdinnan jälkeen.

– Ottaen huomioon kaikki mitä on tapahtunut, on hyvin epädemokraattista estää ihmisiä ilmaisemasta lopullista kantaansa, Blair on todennut.

Mayn mukaan Tony Blairin kommentointi on loukkaus sitä virkaa kohtaan, jota hän aiemmin palveli.