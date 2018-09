Brexit-neuvottelut ottivat takapakkia – ”Theresa May teki kaksi virhettä”

EU27-maiden johtajat ja Britannian pääministeri Theresa May eivät torstaina edenneet Brexit-neuvotteluissa Itävallan Salzburgissa. Etukäteen kokoukselta odotettiin paljon, mutta lopputulos oli, että osapuolet ovat kauempana toisistaan kuin ennen kokousta.

EU-maiden johtajat ilmoittivat Maylle, että unioni ei hyväksy hänen Chequers-suunnitelmaansa EU-eron ehdoille. Chequers-suunnitelma – nimetty pääministerin kesämökin mukaan – tarkoittaisi, että Britannia pysyy EU:n sisämarkkinoilla tavaroiden osalta mutta ei palvelujen.

EU ei myöskään ole tyytyväinen Britannian ehdotuksiin siitä, miten Irlannin rajakysymys ratkaistaan. EU on ehdottanut, että Pohjois-Irlanti pysyy EU:n sisämarkkinoilla Brexitistä huolimatta. Britannia ei hyväksy tätä, mutta ei ole esittänyt omaa ratkaisuaan tilalle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron käytti Brexitin kannattajista kovaa kieltä.

– He ovat valehtelijoita, jotka lähtivät karkuun, jotta heidän ei tarvitsisi kantaa vastuuta, Macron sanoi Guardianin mukaan.

EU-komissiosta todettiin, että he olivat valmiita tekemään myönnytyksiä Britannialle, mutta pettyivät Britannian joustamattomaan linjaan.

– Olimme niin valmiita auttamaan, sanoi nimettömänä pysyttelevä komission korkea-arvoinen virkamies.

Hänen lausuntonsa julkaisi brittiläisen ITV-kanavan toimittaja Robert Preston Twitter-tilillään.

May teki kaksi virhearviota, virkamies sanoo.

Ensinnäkin May oli liian aggressiivinen, kun hän julkaisi omat vaatimuksensa Die Welt -lehdessä. Sama aggressiivisuus jatkui Salzburgissa.

Toiseksi May oli naiivi kuvitellessaan, että hän voisi vedota EU27-johtajiin ja ohittaa Jean-Claude Junckerin (EU-komission puheenjohtaja), Michel Barnierin (EU:n Brexit-neuvottelija) ja Donald Tuskin (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja). EU-johtajilla on käsissään suurempia kysymyksiä kuin Brexit, minkä vuoksi he ovat ulkoistaneet neuvottelut Barnierille, virkamies sanoo.

Ainoa särö, joka EU:n muuten yhtenäiseen rintamaan Salzburgissa syntyi, kun Puola vaati EU:ta asettumaan Britannian kannalle.

The view from inside the EU commission about how @theresa_may made enemies of them at Salzburg when they say they wanted to be friends. Obviously take with pinch of salt, but what is important is that her attempt to sidetrack @MichelBarnier seems to have comprehensively failed pic.twitter.com/ikURz4COOw

— Robert Peston (@Peston) September 20, 2018