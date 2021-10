Brexit näkyy Suomessakin – TE: Nämä tuotteet katoavat kaupoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lisääntyneet tullimuodollisuudet ja byrokratia saivat Tescon lopettamaan yhteistyön S-ryhmän kanssa.

Brittiläinen kauppaketju Tesco lopettaa yhteistyönsä S-ryhmän kanssa, kertoo Talouselämä. Tesco ilmoittaa syyksi Brexitin tuoman byrokratian ja lisääntyneet tullimuodollisuudet, jotka nostavat S-ryhmän kanssa tehtävän yhteistyön kustannuksia. Tescon ja S-ryhmän yhteistyö on on kestänyt neljä vuotta, jonka aikana Tescon tuotteita on ollut myynnissä S-ryhmän kaupoissa.

SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo Talouselämälle päätöksen tulleen Tescolta. Hänen mukaansa Tescon tuotteita on myynnissä S-ryhmän kaupoissa ensi keväälle asti.

Tesco on toimittanut S-ryhmälle kastikkeita, öljyjä, teetä sekä erikoisruokavalioihin liittyviä elintarvikkeita, esimerkiksi gluteenittomia tuotteita. Yhteensä S-ryhmän kaupoissa on tarjolla noin 200 erilaista Tescon tuotetta.