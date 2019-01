Brexit maksaa jo nyt 20 miljardia vuodessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian talous kärsii jo nyt, vaikka itse ero ei ole vielä toteutunut.

Tuoreen Centre for European Reform -ajatuspajan tekemän laskelman mukaan Britannian bruttokansantuote on nyt 2,3 prosenttia pienempi, kuin se olisi ollut jos vuoden 2016 kansanäänestys Brexitistä olisi päätynyt toiseen lopputulokseen, kertoo The Independent.

Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että maan julkisessa taloudessa on noin 17 miljardin puntaa (n. 19,64 miljardia euroa) vähemmän käytettävänä. Määrä vastaa kertaluokaltaan esimerkiksi rahamäärää, jota EU-eroa ajaneet lupasivat vapauttaa lisää terveydenhoitoon Brexitin myötä.

Ajatuspajan varajohtaja John Springfordin mukaan eropäätös on vahingoittanut Britannian taloutta etenkin korkeamman inflaation ja vähentyneiden investointien myötä.

The Guardianin mukaan tuhannet Britannian kauppakamarin jäsenyhtiöistä ovat valmistautumassa maan sopimuksettomaan eroon Euroopan Unionista. Näistä useat kaavailevat myös siirtävänsä toimintonsa ulkomaille. Kauppakamarin ohella myös Britannian teollisuuden liitto onkin pyrkinyt kertomaan päättäjille EU:n tulliunionin merkityksestä.