Brexit jätti EU:n budjettiin 75 miljardin reiän

EU:n budjettihuippukokous alkaa torstaina riitaisissa merkeissä.

Britannian EU-ero jätti tuntuvan, 75 miljardin euron reiän EU:n budjettiin seuraavalle seitsemälle vuodelle, kertoo The Guardian. EU-johtajien on tarkoitus sopia EU:n pitkän aikavälin budjetista alkavalla viikolla.

– Tappelemme kuin fretit säkissä, EU-virkamies kuvailee asetelmia Guardianille.

Jäsenmaiden välillä arvioidaan olevan suuria näkemyseroja budjetin suhteen. Budjettikurin kannattajiksi lasketaan mm. Alankomaat ja Ruotsi, kun taas etenkin Itä- ja Etelä-Euroopan maat vastustavat maatalouteen ja rakennerahastoon kohdistuvia leikkauksia.

EU-lähteiden mukaan budjettihuippukokouksen kulkua on vaikea arvioida, sillä eurooppalainen politiikka on nyt kovassa mylleryksessä. Esimerkiksi Itävaltaa on aikaisemmin pidetty budjettikurin kannattajana, mutta vihreiden mukaantulo maan hallitukseen on mahdollisesti muuttanut tilanteen.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on pyrkinyt toimimaan välittäjänä jäsenmaiden kiistoissa. Michel on esittänyt budjetiksi kompromissia, jossa budjetti muodostaisi noin 1,074 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta.