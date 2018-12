Brexit iskee – pingviinit vaarassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pingviiniensuojelun EU-rahoitus katkeaa.

Iso-Britannian ero Euroopan unionista lakkauttaa EU-rahoitteiset suojeluohjelmat, kertoo Politico.

Pingiivinien suurimmat suojelurahat tulevat Euroopan unionin LIFE- ja BEST-rahastoilta. LIFE-rahasto on myöntänyt Iso-Britannian pingviininsuojeluun yhteensä kolme miljardia euroa vuodesta 1994 alkaen.

Falklandinsaarien luonnonsuojeluyhdistyksen toimitusjohtaja Esther Bertram on kertonut Iso-Britannian ministereiden käymänsä keskustelun pohjalta, ettei EU-rahoituksen tilalle ole tulossa korviketta.

– Iso-Britannian merentakaisilla alueilla on niin paljon ainutlaatuista luontoa, joista Iso-Britannia on vastuussa kansainvälisten sopimusten nojalla. Meidän vastuullamme on eniten pingviinejä maan päällä, ja esimerkiksi Falkandinsaarilla asuu kaksi kolmasosaa maailman kalliotöyhtö- ja valkokulmapingviineistä, Bertram sanoi.

Lokakuussa julkaistussa hallituksen ilmoituksessa Iso-Britannian ympäristöministeriö lupasi selvittää LIFE-rahoituksen korvikkeen tarpeellisuutta. BEST-rahoituksen korvaaminen on kuitenkin vielä epätodennäköisempää.

– Olemme todella huolissamme siitä, että hallitus ei ole sitoutunut korvaamaan näitä varoja ja samalla toteuttamaan ympäristösuunnitelmia, lintujen luonnonsuojeluyhdistys RSPB:n vanhempi virkailija Alista Taylor sanoo.

– Jos LIFE-rahastoa ei korvata, 25 vuoden ympäristösuunnitelma muuttuu vain sanahelinäksi eikä lajien säilyvyydelle ole takeita, Taylor päättää.