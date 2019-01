Brexit ei enää hätkäytä sijoittajia – ”Naurun aihe ja toivoton tapaus”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian umpisolmuun menneen Brexit-seikkailun tapahtumat eivät enää aiheuta rahoitusmarkkinoilla suurta levottomuutta, mutta turhautumista kyllä.

Osakemarkkinoiden reaktio on keskiviikkona ollut varsin rauhallinen, vaikka Britannian parlamentin alahuone hylkäsi tiistai-iltana yllättävän murskaavin luvuin pääministeri Theresa Mayn esittämän sopimusluonnoksen Britannian EU-erosta.

Huolimatta poliittisesta Brexit-kaaoksen aiheuttamista riskeistä kurssit ovat jopa nousseet hieman, kun sijoittajat odottavat Kiinan talouteen lisäelvytystä.

Alahuoneen eilisen äänestyksen lopputulos oli BBC:n mukaan varsin odotettu ja valmiiksi hinnoiteltu markkinoilla. Britannian liike-elämää edustavien järjestöjen ja yhdistysten mukaan niiden jäsenten kärsivällisyys alkaa kuitenkin vähitellen loppua.

Aasiassa markkinat olivat rauhalliset. Lontoossa kurssit ovat olleet hieman painuksissa, mutta Frankfurtissa ja Pariisissa on oltu varovaisessa nousussa. Financial Timesin mukaan futuurikauppojen perusteella myös New York lähtee keskiviikkona nousuun.

Helsinki ja Tukholma olivat noin puolen prosentin nousussa iltapäivällä.

Englannin punta notkahti Yhdysvaltain dollaria vastaan 1,5 prosenttia eilisen parlamentin äänestyksen jälkeen, mutta on keskiviikkona palautunut nopeasti.

Varainhoitoyhtiö UBS Global Wealth Managementin ekonomisti arvioi FT:lle, että on vielä liian aikaista päätellä Britannian ajautuneen perustuslailliseen kriisiin, vaikka nyt ollaankin menossa tuntemattomille vesille. Hän uskoo epävarmuuden vielä pysyvän korkealla ja Britannian markkinoiden epävakauden jatkuvan.

Sijoitus- ja tutkimuspalveluja yrityksille tarjoavan Shore Capitalin tutkimusanalyytikko puolestaan arvelee lehdelle, että Britannia on ulkomailla naurun aihe ja hämmennyksen aiheuttaja, mikä saa sijoittajat ja rahastonhoitajat pitämään maata jossain määrin toivottomana tapauksena tällä hetkellä.