Brexit astui voimaan – näistä EU ja Britannia nyt vääntävät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brexit-vääntö ei ole vielä kokonaan ohi.

Ison-Britannian EU-ero astui voimaan eilen illalla kello 23 paikallista aikaa. Lontoossa brexitin kannattajat juhlivat näyttävässä voitonjuhlassa. Samaan aikaan brexitin vastustajat järjestivät mielenosoituksia EU-eroa vastaan.

Erosta huolimatta valtaosa EU:n lainsäädännöstä, kuten ihmisten vapaa liikkuvuus, ovat edelleen voimassa Isossa-Britanniassa siirtymäajan ajan, joka päättyy vuoden lopussa.

Vaikka ero astui voimaan, vääntö brexitistä ei ole kokonaan ohi. Edessä on vielä Ison-Britannian ja EU:n väliset kauppaneuvottelut, joista on ennustettu vaikeita. Euroopan unioni on vaatinut takeita siitä, etteivät britit tule saamaan kohtuutonta kilpailuetua muihin maihin nähden.

Iso-Britannia voi halutessaan hakea lisäaikaa siirtymäajalle, mutta pääministeri Boris Johson on ilmoittanut, ettei ole aikeissa tehdä sitä. Näin ollen neuvottelut on saatava pakettiin 11 kuukauden kuluessa.

The Guardianin tietojen mukaan neuvottelut alkavat maaliskuun alussa. Neuvotteluissa käsitellään kaikki kaupankäynnistä turvallisuuspolitiikkaan ja puolustusyhteistyöhön.