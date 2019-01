Brasiliassa patokatastrofi – satoja kateissa

Kaakkois-Brasialiassa Brumadinhon rautakaivoksen pato romahti ja mutavesimassat upottivat alleen kaivostyöläisten ruokalan, jossa työmiehet olivat juuri lounaalla, kertoo BBC. Uhrien joukossa on myös alueen asukkaita. Noin 300 ihmistä on kateissa. Brasilian suurimman kaivosyhtiön saksalaisen Valen omistaman padon romahtamissyytä ei vielä tiedetä.

Minas Geraisin osavaltion kuvernöörin Romeu Zeman mukaan elonjääneiden löytymiselle on pieni todennäköisyys, joten tällä hetkellä tähän mennessä yhdeksästä hengestä koostuva uhriluku tulee kasvamaan vielä reilusti.

Vuonna 1976 rakennetun padon toimilupa oli myönnetty kuukausi sitten ”kiihtyneessä kokouksessa”, jossa oltiin käsitelty padon romahtamisriskiä. Paikalliset olivat ilmaisseet huolensa padon kestävyydestä, mutta lupa oli silti myönnetty äänin 8-1.

Following the tragic accident at Vale’s Brumadinho iron ore mine in Minas Gerais, the entire Harvest Minerals team in Brazil and UK send our sincere condolences to the relatives of the missing and deceased at this terrible time…#Brumadinho #MinasGerais #Brazil pic.twitter.com/he9dSUNPvM

