Pelätty Brasilian virusmuunnos leviää jo Ruotsissa

Rokotesuojaa väistävän P.1-koronavirusmuunnoksen on havaittu levinneen Brasilian lisäksi erityisesti läntisessä Kanadassa, jossa tautitapauksia on vahvistettu jo lähes 500 kappaletta.

Ruotsin kansanterveysviraston mukaan sama muunnos on vahvistamassa asemiaan myös Suomen naapurissa. Tartuntoja vahvistettiin helmikuun viimeisellä viikolla vain kahdeksan, mutta maaliskuun lopulla jo 48 kappaletta.

Epidemiologi David Steadson huomauttaa, että virussekvensointia on tehty toistaiseksi suhteellisen vähän. Todelliset infektiomäärät ovat näin ollen luultavasti paljon korkeammat.

Tämänhetkisten tietojen valossa P.1-muunnos tarttuu jopa kaksi kertaa alkuperäistä koronavirusta herkemmin, aiheuttaa useammin vakavia tautitapauksia nuorille ja voi väistää aiemmin kertynyttä immuniteettia.

Rokotteiden uskotaan silti ehkäisevän suuren osan vakavista tautitapauksista.

(9/12) There is also evidence to suggest that vaccine efficacy may be reduced against the Brazilian variant, although it’s important to remember that the vaccines likely still prevent serious illness in the overwhelming majority of people.https://t.co/ns6QS8vcYX

— Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) April 5, 2021