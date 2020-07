Brasilian presidentti vesitti maskilain

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kasvomaskeja ei nyt tarvitsisi käyttää Brasiliassa esimerkiksi kaupoissa ja kouluissa.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on kumonnut kasvomaskien käyttämistä koskevan lain artiklan, jonka mukaan maskeja pitäisi käyttää esimerkiksi kaupoissa ja kouluissa, BBC uutisoi.

Kasvomaskien käyttäminen on ollut Brasiliassa pakollista. Määräystä ei kuitenkaan aina noudateta, eivätkä sen noudattamatta jättämisestä saatavat rangaistukset ole suuria.

Kumotun artiklan mukaan maskeja pitäisi käyttää ”kaupallisissa ja teollisissa laitoksissa, uskonnollisissa pyhäköissä, opetustiloissa ja myös suljetuissa paikoissa, joissa ihmiset kokoontuvat”.

Tämän artiklan lisäksi presidentti käytti vetoaan myös toisen, maskien jakamista köyhille koskevan artiklan kumoamiseen.

Bolsonaron toimet voidaan vielä perua. Kongressi voi 30 päivän aikana kumota tehdyt muutokset, jos kumoamisen taakse saadaan ehdottoman enemmistön äänet.

Brasilia on tartuntojen ja kuolonuhrien osalta koronaviruksesta maailman toiseksi pahiten kärsinyt maa heti Yhdysvaltojen jälkeen. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston mukaan Brasiliassa virustartunnan on saanut yli 1,5 miljoonaa ihmistä ja sen aiheuttamaan sairauteen on kuollut maassa lähes 62 000 ihmistä.

Koko maailmassa virustartunnan saaneiden määrä on ylittänyt Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan 11 miljoonan rajan ja tartuntoja olisi maailmassa nyt kaikkiaan 11 078 760. Maailman koronavirustartunnoista noin 14 prosenttia on siis todettu Brasiliassa.