Brasilian koronakriisi ei laannu – jo yli 40 000 kuollutta

Brasiliassa on nyt kuollut viruksen vuoksi toiseksi eniten ihmisiä maailmassa.

Brasiliassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen toiseksi eniten ihmisiä kaikista maailman maista, uutisoi The Guardian. Brasiliassa viruksen vuoksi kuolleita on arviolta yhteensä 41 901.

Kuolleita on enemmän vain Yhdysvalloissa, jossa viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 116 000 ihmistä. Kolmanneksi eniten kuolleita on Isossa-Britanniassa, jossa kuolleita on 41 481.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on jatkuvasti vähätellyt julkisuudessa viruksen vaarallisuutta, eikä ole piitannut rajoituksista, vaan on jopa kehottanut joukkokokouksiin, kertoo The New York Times.

Hänen hallintonsa päätöksestä myös kattavien koronavirustilastojen julkaiseminen lopetettiin Brasiliassa tällä viikolla. Korkeimman oikeuden päätöksellä tiedot kuitenkin palautettiin.