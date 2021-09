Brasilia väittää, että britit halusivat tehdä ”hätäsopimuksen” ruoasta

Britannian hallinto kiistää Jair Bolsonaron väitteen.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro väittää, että Britannian pääministeri Boris Johnson olisi hänelle ehdottanut pikaista kauppasopimusta. Kyseessä olisi ollut ”hätäsopimus”, jonka turvin Britannia olisi saanut paikattua ruokapulaansa.

– Hän (Johnson) haluaa tehdä kanssamme hätäsopimuksen, jotta Britannia voisi tuoda sellaista ruokaa, josta sillä on itsellään pulaa, Bolsonaro sanoi torstaina viikoittaisessa livestriimauksessaan Politicon mukaan.

Britannian Brasilia-suurlähetystö sanoo, että Bolsonaron väite ei vastaa lähetystön käsitystä tosiasioista.

Bolsonaro ja Johnson tapasivat aiemmin tällä viikolla New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Johnson ehdotti tapaamisessa, että Bolsonaro ottaisi koronarokotteen, mutta tämä torjui ehdotuksen. Rokotteita vastustava Bolsonaro oli saanut eritysluvan matkustaa Yhdysvaltoihin, mutta sen sijaan häneltä evättiin pääsy kaupungin ravintoloihin, jotka edellyttävät koronapassia. Bolsonaron seurue osti sen vuoksi pizzapaloja mukaan ja söi niitä jalkakäytävällä.

Bolsonaron mukaan Johnson pyysi myös, että Brasiliasta tuotaisiin Britanniaan nykyistä enemmän viskiä. Bolsonaro kertoo vastanneensa, että asia kuuluu yksityisille yrityksille eikä valtionhallinnolle. Brasilia on suuri viskintuottaja, samoin kuin Britanniaan kuuluva Skotlanti.

Britanniassa kaupoissa on viime kuukausina ollut pulaa muun muassa liha- ja kanatuotteista, koska Brexit on katkaissut hankinta- ja tuotantoketjuja. Pulaa on myös hiilidioksidista, jota käytetään eläinten teurastuksessa sekä ruoan säilytykseen tarvittavassa kuivajäässä. Lisäksi kohonnut kaasun hinta on pakottanut lannoiteyhtiöitä sulkemaan tehtaita.

Brasilia on suuri siipikarjantuottaja. Konservatiivista Bolsonaroa on toisinaan kutsuttu ”tropiikin trumpiksi” muun muassa hänen Brasilia ensin -politiikkansa vuoksi.