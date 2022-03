Boryspilin pormestari: Ole viisas ja lähde kaupungista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotaa on paennut Ukrainassa jo kymmenen miljoonaa ihmistä.

Samalla kun Ukrainan joukot ovat riemuinneet Kiovan länsipuolella sijaitsevan kaupungin takaisinvaltaamista, pääkaupungin itäpuolella sijaitsevan Boryspilin pormestari Volodymyr Borysenko kehottaa CNN:n mukaan asukkaita lähtemään.

– Ei ole tarvetta oleskella kaupungissa tällä hetkellä. Taistelut raivoavat jo lähialueella. Vetoan väestöön, olkaa viisaita ja poistukaa, jos voitte, hän sanoi lausunnossaan.

Borysenko kertoi, että viranomaiset auttaisivat niiden evakuoinnissa, joilla ei ole omaa ajoneuvoa ja lisäsi, että Länsi-Ukrainaan kuljetetaan ihmisiä lähes päivittäin, missä Venäjän hyökkäysten määrä on ollut paljon pienempi.

– Käytäntö on osoittanut, että niissä kaupungeissa, joissa taistelua käydään, mitä vähemmän siviilejä siellä on, sitä helpompi (Ukrainan) asevoimien on toimia, pormestari sanoi.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan ainakin kymmenen miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan Venäjän lähes neljä viikkoa sitten alkaneen hyökkäyksen jälkeen.

Tämä on lähes neljännes Ukrainan väestöstä, jonka laskettiin olevan 44 miljoonaa vuonna 2020.

Kotinsa jättäneistä suurin osa eli noin 6,5 miljoonaa maan sisäisiä pakolaisia. Yli 3,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta ulkomaille.

Eniten pakolaisia on vastanottanut Puola, yli kaksi miljoonaa.