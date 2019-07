Boris Johnsonista Britannian uusi pääministeri

Boris Johnsonista, 55, tulee keskiviikkona Britannian pääministeri Theresa Mayn jälkeen.

Tiistaina julkistetussa konservatiivipuolueen jäsenäänestyksen tuloksessa Boris Johnson voitti toiseksi yltäneen vastaehdokkaansa ulkoministeri Jeremy Huntin.

Boris Johnson sai 92 153 ääntä ja Jeremy Hunt 46 656 ääntä.

Theresa May jättää virallisen eronpyyntönsä kuningattarelle keskiviikkona. May johti tiistaina viimeisen kerran hallituksen istuntoa.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives – we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.

— Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019