Boris Johnsonin tutkinta edistyy – ”voi olla vaikea pysyä virassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian pääministeri sai poliisilta virallisen tietopyynnön koronarajoitusten aikana järjestetyistä juhlista.

Suur-Lontoon poliisi on lähettänyt Britannian pääministeri Boris Johnsonille virallisen tietopyynnön tämän tiukkojen koronarajoitusten aikana järjestämistä juhlista. Asiasta uutisoi BBC.

Pääministerin esikunta on vahvistanut asian ja todennut Johnsonin vastaavan siihen asianmukaisesti. Samankaltainen tietopyyntö on lähetetty yli 50:lle asiaan liittyvälle henkilölle.

Entinen konservatiivipuolueen johtaja Iain Duncan Smith toteaa brittilehti i:n haastattelussa, että Johnsonin tulee olla todella hankala pysyä virassa, mikäli tämä saa poliisilta sakkotuomion koronasääntöjen rikkomisesta.

Johnson on aiemmin todennut, ettei aio erota vaikka saisikin sakkoja. Hän on pyytänyt juhlia anteeksi, mutta on edelleen sitä mieltä, ettei ole rikkonut koronasääntöjä.

– Uskon, että sen jälkeen virassa pysyminen olisi kenelle tahansa todella vaikeaa, jos olet säätänyt lakeja ja sitten poliisi toteaa sinun rikkoneen niitä. Se olisi vaikeaa, ja hän tietää sen, Smith sanoo.

Tietopyynnön vastaus on juridisesti BBC:n mukaan käytännössä sama kuin tieto, joka annetaan kuulusteluissa.

Konservatiivipuolue äänestää mahdollisesti lähiviikkoina Johnsonin luottamuksesta. Johnson toimii puolueen puheenjohtajana.