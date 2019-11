Nigel Farage syyttää konservatiiveja ehdokkaidensa lahjonnasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brexit-puolueen johtajan mukaan kyse on faktoista.

Britanniassa brexit-puolueen puheenjohtaja Nigel Farage on syyttänyt pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuoluetta ehdokkaittensa lahjomisesta, kertoo The Guardian. Myös suur-Lontoon poliisitoimi Scotland Yard on ilmoittanut tutkivansa kahta vaalivilppisyytöstä.

Väitteiden mukaan brexit-puolueen ehdokkaille olisi tarjottu vaalien jälkeiselle ajalle jopa paikkoja parlamentin ylähuoneessa jos he vetäytyisivät vaaleista. Konservatiivipuolue on kiistänyt syytökset.

–Ann Widdecombe teki erittäin selväksi, että hän sai kaksi puhelua ylemmältä virkailijalta pääministerin kansliasta, missä hänelle tarjottiin paikkaa brexit-neuvottelutiimissä jos hän luopuisi ehdokkuudestaan. Faktaa, Farage sanoi BBC:n haastattelussa.

Hänen mukaansa konservatiivit kokosivat pakettia, jossa kahdeksan kokeneempaa Brexit-puolueen edustajaa pääsisi ylähuoneeseen ja mukaan neuvottelutiimiin.

– Se on korruptiota, Farage sanoo.