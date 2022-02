Boris Johnson perui puhelun Vladimir Putinin kanssa – ”vakava asia”

Britannian pääministeri Boris Johnsonin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin Ukrainan kriisiä koskevan puhelinkeskustelun peruminen maanantaina ei ole vähäpätöinen asia, arvioi Venäjän-tuntija, professori Mark Galeotti.

– Tällaisina aikoina sillä on todella merkitystä, kun tällainen puhelu perutaan, Mark Galeotti tviittaa viitaten Ukrainan ja Euroopan kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen.

Boris Johnson perui maanantaina puhelun, koska pääministerin koronarajoitusten aikaista juhlintaa kartoittava raportti julkaistiin valtion virallisilla verkkosivuilla. Johnson osallistui asian käsittelyyn parlamentissa.

– Se (puhelun peruminen) korostaa myös laajempia seurauksia, kun vakavaan kansainväliseen rooliin pyrkivä hallitus ajautuu sisäiseen sekasortoon, Galeotti toteaa.

Boris Johnsonin kanslian mukaan puhelu Vladimir Putinin kanssa järjestetään keskiviikkona iltapäivällä, kertoo Sky News.

Kreml ehti aiemmin tiistaina vahvistaa, että tälle päivälle ehdotettua puhelinkeskustelua johtajien välillä ei järjestetä.

Sky News kertoo Britannian entisen ulkoministerin Jack Strawn todenneen, että tärkeiden puhelinkeskustelujen siirtäminen ei ole normaalia.

Boris Johnson tapaa tänään ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskyn.

Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit keskustelevat puhelimitse Ukrainan tilanteesta tiistaina.

Länsimaat ovat varoittaneet Venäjää vakavista ja kovista seurauksista, jos Moskova hyökkää Ukrainaan.

At a time like this, it really does matter (and as @haynesdeborah highlights, it's not routine) when a call like this is cancelled. It also highlights the wider implications when a govt that seeks to play a serious international role is mired in domestic disarray. https://t.co/UUXUcHvdZM

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) February 1, 2022