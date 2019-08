Boris Johnsonin kirje julki: Parlamentin toiminta jäihin kuukaudeksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian pääministeri on pyytänyt kuningatarta lykkäämään istuntokauden avaamista.

Britannian pääministeri Boris Johnson on pyytänyt kuningatarta keskeyttämään parlamentin nykyisen istuntokauden syyskuun toisella viikolla, kertoo BBC.

Brittiparlamentti palaa kesätauoltaan 3. syyskuuta. Sen oli tarkoitus työskennellä normaalisti kaksi viikkoa ennen puolueiden vuosittaisia kokouksia, joiden aikana parlamentti on tauolla joka tapauksessa.

Brittilehtien mukaan Johnson pyytää kuningatarta pysäyttämään parlamentin työn 9. syyskuuta ja jatkamaan sitä aina siihen saakka, että kuningatar avaa uuden istuntokauden puheessaan 14. lokakuuta. Parlamentti olisi siis suljettu noin kuukauden, kun tavallisesti se pitää taukoa vain kaksi viikkoa puoluekokousten vuoksi.

– Puhuin tänä aamuna hänen majesteettinsa kuningattaren kanssa pyytääkseni parlamentin nykyisen istunnon lopettamista syyskuun toisella istuntoviikolla ja toisen istunnon aloittamista kuningattaren puheella maanantaina 14. lokakuuta, Johnson kertoo kirjeessään.

Istuntojen lykkääminen lokakuun puoliväliin ei juuri jätä parlamentille pelivaraa sopimusasiassa, mutta sillä voi juuri ja juuri olla aikaa äänestää sopimuksesta, jonka Johnson toivoo saavuttavansa ennen Eurooppa-neuvoston 17. lokakuuta järjestettävää kokousta.

– Tunnustan täysin, että kuningattaren puheesta käytävä keskustelu on parlamentin jäsenille mahdollisuus ilmaista näkemyksensä tämän hallituksen lainsäädäntöohjelmasta sekä 17.-18. lokakuuta pidettävän EU-huippukokouksen lähestymistavasta ja lopputuloksesta. On oikein, että teillä on selkeä mahdollisuus tähän.



BBC:n mukaan Boris Johnsonin tavoitteena on estää parlamenttia palaamasta töihin Brexitin alla. Johnsonin hallitus ei ole kommentoinut suunnitelmaa BBC:lle.

Britannian on määrä erota EU:sta 31. lokakuuta.