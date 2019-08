Boris Johnsonin EU-kirjeelle tyrmäys

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin mukaan Britannian pääministeri Boris Johnson ei ole tarjonnut toimivaa vaihtoehtoa niin sanotulle backstop-järjestelylle.

Johnson vaati lähettämässään kirjeessä ”epädemokraattisen” menettelyn romuttamista. Hänen mukaansa backstopin toimeenpano voisi jopa vaarantaa Pohjois-Irlannin rauhanprosessin.

Donald Tusk toteaa, että backstopin tarkoituksena on estää kovan rajan syntyminen Irlantiin, paitsi jos menettelylle löydetään vaihtoehto.

– Ne, jotka vastustavat backstopia tarjoamatta realistisia vaihtoehtoja itse asiassa tukevat uuden rajan perustamista. Vaikka eivät sitä myöntäisikään, Tusk kirjoittaa Twitterissä.

The Independent -lehden siteeraama ranskalaisdiplomaatti kutsuu Johnsonin suunnitelmaa ”vitsiksi”. Myös Britannian työväenpuolue arvostelee avausta ”fantasiamaailman listaksi”.

Boris Johnson neuvottelee Brexit-näkemyksestään keskiviikkona Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

Britannian on määrä erota EU:sta 31. lokakuuta, mahdollisesti ilman erosopimusta.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.

— Donald Tusk (@eucopresident) August 20, 2019