Boris Johnsonin Brexit-aloitteelle nihkeä vastaanotto

Britannian pääministeri Boris Johnson vakuuttaa tehneensä ”aidon yrityksen” saadakseen EU:lta hyväksynnän uudelle Brexit-sopimukselle.

Hän kuvaili parlamentin alahuoneen keskustelussa esitystään kompromissiksi. BBC:n mukaan Pohjois-Irlanti pysyisi EU:n sisämarkkinoilla tavaroiden osalta, mutta poistuisi tulliliitosta.

– Toivon, että alahuone voi tukea uutta suunnitelmaa kansallisen edun nimissä. Avaisimme uuden kappaleen ystävyydessämme eurooppalaisten naapuriemme kanssa, ja voisimme keskittyä jälleen kotimaan asioihin, Boris Johnson sanoi.

Hallituksen pieni tukipuolue DUP ilmoitti tukevansa esitystä. Pääministeri sai myös varovaista tukea oman konservatiivipuolueensa EU-eroa kannattavilta kansanedustajilta.

Opposition työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn lyttäsi ehdotuksen ”epärealistisena ja vahingollisena”.

Euroopan komission mukaan uudessa esityksessä on ”ongelmallisia kohtia”, mutta piti oven auki jatkovalmistelulle. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kuvaili esitystä hyvänä alkuna neuvotteluille.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk twiittasi keskustelleensa torstaina puhelimitse Irlannin pääministeri Leo Varadkarin ja Boris Johnsonin kanssa.

– Viestini pääministeri Leo Varadkarille: tuemme täysin Irlantia. Viestini pääministeri Boris Johnsonille: suhtaudumme asiaan avoimesti, mutta emme ole vieläkään vakuuttuneita, Tusk totesi.

Britannian hallitus pyrkii käymään lähiviikkojen aikana tiiviit neuvottelut sopimuksesta, joka voitaisiin esittää EU-huippukokouksessa 17. lokakuuta.

Boris Johnson painotti jälleen torstaina, että Britannia poistuu EU:sta 31. lokakuuta riippumatta mahdollisen sopimuksen läpimenosta.

Today I had two phone calls on #Brexit, first with Dublin then with London.

My message to Taoiseach @LeoVaradkar: We stand fully behind Ireland.

My message to PM @BorisJohnson: We remain open but still unconvinced.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 3, 2019