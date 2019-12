Boris Johnson: Nato paras sotilasliitto 500 vuoteen

Britannian pääministeri tapasi brittijoukkoja sotilastukikohdassa Virossa.

Britannian pääministeri Boris Johnson kävi tervehtimässä pohjoisvirolaisen Tapan sotilastukikohtaan sijoitettua kuninkaallisen husaarirykmentin muodostamaa 850 brittisotilaan osastoa. Viron yleisradio ERR kysyi Johnsonilta, onko hän samaa mieltä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa siitä, että puolustusliitto Nato on aivokuollut.

– Jopa Emmanuel Macronin, joka on suuri ajattelija näissä kysymyksissä, tulee tunnustaa, että Nato on erittäin tärkeä liitto. Näkisin, että se on historiallisesti menestyksekkäin sotilasliitto 500 vuoteen. Sillä on suuri tulevaisuus, mutta se minkä takia me olemme täällä on, että me näytämme tukeamme Virolle ja Naton tehostetulle sotilaalliselle läsnäololle Itä-Euroopassa.

Johnson ei tullut vastanneeksi kysymykseen, aikooko Britannia säilyttää Venäjän vastaiset EU-pakotteet Brexitin jälkeen, mutta totesi yleisesti maan Venäjän suhteiden olevan tällä hetkellä ongelmallisia.

– Olen niitä länsipoliitikkoja, jotka toivovat aina parempia suhteita Venäjään, enemmän talous- ja kauppasuhteita, mutta aina tulee koettua pettymys. Meillä on todella suuria ongelmia, kuten Sergei ja Julia Skripalin myrkyttäminen pari vuotta sitten Salisburyssa, jotka vaikuttavat meidän suhteisiimme Venäjän kanssa. Olen optimisti, mutta joudun uudelleen ja uudelleen kohtamaan ne todelliset ongelmat, kun yritän edistää maidemme välisiä suhteita.