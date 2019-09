Boris Johnson uhkaa potkia Brexit-kapinalliset ulos puolueesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittihallitus vihjaa, että se ei ehkä noudata pikavauhdilla säädettävää Brexit-lakia.

Britannian pääministeri Boris Johnson varoittaa konservatiivipuoleen kansanedustajia äänestämästä omaa hallitustaan vastaan. Jos näin tapahtuu, kyseiset edustajat joutuvat jättämään konservatiivien parlamenttiryhmän eivätkä he voi vaaleissa asettua konservatiivien ehdokkaaksi. Johnsonin uhkaus koskee lakia, joka estäisi kovan Brexitin toteutumisen.

Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Britannian parlamentti kokoontuu tiistaina ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen. On todennäköistä, että oppositio eli työväenpuolue tuo parlamenttiin lain, joka estäisi Britanniaa eroamasta EU:sta ilman erosopimusta. Tällainen ero tunnetaan nimellä kova Brexit.

Työväenpuolueen voimin lakia ei saada voimaan, vaan siihen tarvitaan tukea paitsi muista oppositiopuolueista, myös hallituspuolue konservatiivien riveistä. Osa konservatiiviedustajista vastustaa kovaa Brexitiä, minkä vuoksi he saattaisivat äänestää lain puolesta.

Johnson pitää kovaa Brexitiä valttikorttinaan neuvotteluissa EU:n kanssa. Hänen mukaansa Britannian tulee tarvittaessa voida lähteä ilman erosopimusta, jotta EU joustaisi Irlannin rajaa koskevassa kysymyksessä. EU on todennut, että se ei jousta.

Brittiparlamentti kokoontuu sekavissa tunnelmissa. Britannia on eroamassa EU:sta lokakuun lopussa, ellei se pyydä lisäaikaa tai peru eroa. Johnson ilmoitti viime viikolla, että hallitus keskeyttää parlamentin istunnot runsaan kuukauden ajaksi. Keskeytys alkaa ensi viikolla. Ilmoitus on herättänyt laajaa vastustusta.

On epävarmaa, ehtiikö parlamentti viikossa säätää kyseisen lain, joka estäisi kovan Brexitin. Lisäksi on epävarmaa, noudattaisiko brittihallitus kyseistä lakia. Näin ainakin vihjasi hallituksen ministeri Michael Gove sunnuntaina.

– Katsotaan ensin, mitä laki pitää sisällään, Gove sanoi.

Johnsonin Brexit-strategian keskeinen osa on ollut neuvotella uudelleen Irlannin rajakysymys. Kova Brexit johtaisi siihen, että Britannian ja Irlannin väliselle rajalle pitää perustaa rajatarkastuspisteitä, minkä Pohjois-Irlannin rauhansopimus kieltää.

Asia on otettu huomioon EU:n ja Britannian neuvottelemassa erosopimuksessa. Britannian parlamentti on kuitenkin hylännyt erosopimuksen. EU on todennut, että jos Britannia pystyy esittämään toimivan ratkaisun Irlannin rajakysymykseen, se voi neuvotella asiasta uudelleen. Britannia ei kuitenkaan ole tuonut uusia ehdotuksia neuvotteluihin.

The Guardian -lehti kertoi maanantaina, että Britannian hallituksen nimittämä työryhmä on tutkinut eri vaihtoehtoja, mutta se ei ole löytänyt käyttökelpoista mallia rajamuodollisuuksien välttämiseen. Hallitus on halunnut pitää tiedon salassa, jotta se ei heikentäisi Britannian neuvotteluasemaa EU:n kanssa.