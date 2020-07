Boris Johnson: Toivon, että palaamme jouluna normaalimpaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan koronarajoituksista palaaminen ei ole ehkä mahdollista näin nopeasti.

Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson totesi Independentin mukaan tiedotustilaisuudessa hänellä olevan toiveena, että koronarajoituksista voitaisiin palata normaalimpaan arkeen loppuvuodesta.

– Minun vahva ja vilpitön toiveeni on, että me voimme arvioida huomattavat rajoitukset ja mahdollistaa merkittävän paluun normaaliin aikaisintaan marraskuusta – mahdollisesti joulun aikaan, Johnson totesi. Johnson haluaisi höllentää esimerkiksi sosiaalisen etäisyyden rajoituksia.

Näkemystä paluusta normaaliin joulun aikaan puolustaa myös liikenneministeri Grant Shapps.

– Me haluamme antaa ihmisille jonkin tuntuman suunnasta, koska monet ihmiset johtavat yrityksiä tai luottavat joulukauteen ja heidän on tiedettävä, että jos kaikki menee hyvin tämä [olojen palauttaminen normaalimmiksi] on tarkoituksemme, Shapps sanoi BBC Breakfastille Independentin mukaan.

Asiantuntijat kuitenkin varoittavat, ettei normaalioloihin palaaminen jouluna välttämättä toteudu, ainakaan helposti.

–Siitä tulee vaikeaa. Tiedämme, että talvisin hengitystievirukset jylläävät, joten siitä tulee vaikeaa, Sir Mark Walport, aiempi johtava tieteellinen avustaja sanoi BBC2:N Newsnightissa Independentin mukaan.

Myös Englannin johtava terveysviranomainen Chris Whitty painottaa, että käsienpesua, eristystä ja kotikaranteeneja joudutaan jatkamaan.

-Se [koronavirus] ei ole mennyt pois. Joten, kaikkia noita [toimia] pitää jatkaa pitkän aikaa, Whitty totesi.

Koronarajoituksia hellitettiin Britanniassa perjantaina, kun etätyösuosituksia höllennettiin ja myös teattereita ja urheilustadioneita avataan mahdollisesti pian.