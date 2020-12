Boris Johnson: Sopimukseton ero yhä todennäköinen

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan maan sopimukseton EU-ero on yhä kaikkein todennäköisin vaihtoehto, BBC uutisoi.

Johnson ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittivat aikaisemmin sunnuntaina sopineensa kauppasopimusneuvottelujen jatkamisesta. Päätöstä on pidetty merkkinä neuvottelujen mahdollisesta edistymisestä.

Nyt Johnson toppuuttelee spekulaatioita. Britannia ei ole lähdössä neuvotteluista, Johnson sanoi sunnuntaina, mutta tilanne on yhä vaikea.

– Niin kuin minä asian näen, on EU:n ja Britannian välillä vielä joitakin hyvin vakavia ja vaikeita erottavia tekijöitä, ja paras asia kaikille on varautua WTO:n ehtoihin.

Mikäli kauppasopimusta ei saada aikaan, tulee Britannian ja EU:n välinen kauppa noudattamaan Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjä.

Ruotsin entisen pää- ja ulkoministeri Carl Bildtin mukaan Britannian on nyt osoitettava neuvotteluissa joustavuutta.

– Tämä näyttäisi aina vain jatkuvan – uuden von der Leyenin ja Boris Johnsonin välisen puhelinkeskustelun jälkeen neuvotteluissa tehdään uusi yritys. Mutta myös Britannian kannan on muututtava jotta edistys olisi mahdollista, Bildt kirjoitti Twitterissä.

Bildt toimii European Council on Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajana.

