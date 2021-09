Boris Johnson ranskalaisille: Antakaa jo olla

Britannian pääministeri rauhoitteli Emmanuel Macronia kahdella kielellä.

Britannian pääministeri Boris Johnson toivoo, että Ranska unohtaisi jo maiden välejä hiertävän sukellusvenekiistan. Johnson on tavannut Yhdysvalloissa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja kertoo pyytäneensä, että tämä jättäisi asian taakseen (donnez-moi un break) ja luopuisi vihanpidosta.

– Sanoisin, että meidän rakkaiden ystäviemme on aika antaa asian olla (prenez un grip), Johnson sanoo BBC:llä.

Johnson leikittelee kahdella kielellä. ”Donnez-moi un break” on puuskahdus, joka englanniksi sanotaan ”give me a break”. Tällä sanonnalla lausuja hienovaraisesti pyytää kuulijaansa kokoamaan suhteellisuudentajunsa. ”Prenez un grip” on alun perin englanninkielinen sanonta ”get a grip”, jonka sisältö on suunnilleen saman kuin edellisen sanonnan.

Ranska tuohtui viime viikolla, kun Australia keskeytti sen kanssa sukellusveneyhteistyön. Samalla Australia kertoi valinneensa kumppaneikseen Yhdysvallat ja Britannian. Ranskan mielestä Australian teko oli ”puukonisku selkään”.

Ranska kutsui kotiin suurlähettiläänsä Australiasta ja Yhdysvalloista. Se myös perui Britannian kanssa sovitun puolustusministeritapaamisen.

Johnsonin mukaan tuore sopimus parantaa maailman turvallisuutta. Hän myös kiistää, että Britannia olisi halunnut jyrätä Ranskan tieltään.

– Emme halua sulkea ketään pois, emmekä yritä jättää ketään ulkopuolelle.

