Boris Johnson: Rajoituksia ei voida purkaa, tartuntamäärät korkeat

Ison-Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan maan nykyisessä koronatilanteessa rajoituksia ei voida vielä purkaa, mutta suunnitelma yhteiskunnan avaamiseksi on tulossa, Sky News uutisoi.

– Haluan korostaa, että tämä on yhä alkuvaihetta ja meillä on tässä maassa edelleen hyvin, hyvin korkeat infektiomäärät ja enemmän ihmisiä, lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä, sairaaloissamme nyt kuin siellä oli tartuntahuipun aikaan huhtikuussa, pääministeri totesi luvaten että hieman yli kahden viikon päästä on tulossa suunnitelma yhteiskunnan avaamiseksi.

– Nopea päivitys minulta siitä, missä me olemme. Hieman rohkaisevaa edistystä tällä viikolla, mutta emme ole vielä perillä. Tänä viikonloppuna pysy kotona suojellaksesi julkista terveydenhoitojärjestelmää ja pelastaaksesi henkiä, Johnson totesi tviitissään.

Maassa todettu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 19 204 uutta koronavirustartuntaa ja 1 015 kuolemantapausta, Johns Hopkins -yliopiston tiedot kertovat.

Yhteensä Isossa-Britanniassa on todettu yli 3,9 miljoonaa tartuntaa ja 111 477 kuolemantapausta.

Johsonin kommenttien kanssa samoihin aikoihin on Worchestershiren kreivikunnassa Keski-Englannissa, lähellä Birminghamia havaittu Etelä-Afrikasta peräisin olevaa koronavirusmuunnosta, Sky News uutisoi. Tiettyjen postinumeroiden alueella asuvia yli 18-ihmisiä pyydetään testeihin, vaikkei heillä olisi oireita. Testien tarkoituksena on saada estettyä muunnoksen leviämistä.

A quick update from me on where we are. Some encouraging progress this week, but we’re not there yet. This weekend please stay at home to protect the NHS and save lives. pic.twitter.com/oyOwwfyadB

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 5, 2021