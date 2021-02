Boris Johnson: Rajoitukset puretaan kesään mennessä

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan pandemian loppu alkaa olla vähitellen näköpiirissä.

Maan hallituksen suunnitelmassa rajoitustoimia pyritään keventämään kesään mennessä ”varovasti, mutta pysyvästi”.

– Emme voi välttyä siltä, että rajoitusten purkaminen tulee lisäämään tartuntoja ja lopulta myös kuolemantapauksia. On olemassa haavoittuvia ihmisiä, joita rokotteet eivät suojaa. Mutta emme voi myöskään saada sellaista maailmaa, joka olisi täysin suojassa koronavirukselta, Boris Johnson sanoi parlamentissa pitämässään puheenvuorossa.

Koronatoimien kevennykset ovat kiinni rokotushankkeen etenemisestä, sairaalahoidon tarpeesta ja kuolemantapausten määrän ennustetusta laskusta. Terveysviranomaiset seuraavat jatkuvasti virusmuunnosten mahdollisia vaikutuksia.

Tavoitteena on, että Britanniassa voitaisiin palata normaaliin elämään ehkä jo 21. kesäkuuta. Ensimmäinen vaihe aloitetaan 8. maaliskuuta, jolloin kaikki oppilaat pääsevät takaisin lähiopetuksen pariin.

Kansainvälisen matkustuksen rajoitusten odotetaan jatkuvan ainakin 17. toukokuuta asti, jolloin myös ravintolat, baarit ja elokuvateatterit pyritään avaamaan. Urheilustadioneille päästettäisiin neljäsosa katsojista tai enintään 10 000 henkilöä.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmer kehotti hallitusta harkitsemaan rokotusten priorisointia opettajille ja seuraamaan tarkasti epidemiatilannetta. Hän painotti, ettei maa kestäisi enää uutta tiukkaa sulkutilaa.

Britanniassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut tähän mennessä jo yli 18,2 miljoonaa ihmistä eli noin 26 prosenttia väestöstä. Maan tartuntamäärät ovat pudonneet tammikuun alun huipun jälkeen syys–lokakuun tasolle. Uusia koronatapauksia vahvistettiin sunnuntaina 9834 kappaletta.

Our decisions will be made on the latest data at every step, and we will be cautious about this approach so that we do not undo the progress we have achieved so far and the sacrifices each and every one of you has made to keep yourself and others safe.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 22, 2021