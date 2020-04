Boris Johnson pääsi sairaalasta kotiin

Koronavirustartunnan vuoksi tehohoitoa sairaalassa saanut Britannian pääministeri Boris Johnson on kotiutettu. Johnson jatkaa toipumista pääministerin vapaa-ajan asunnolla Chequersin kartanolla.

– Pääministeri kiittää kaikkia St. Thomasin sairaalassa saamastaan upeasta hoidosta. Hänen ajatuksensa ovat tämän sairauden koskettamien luona, pääministerin tiedottaja sanoi Talk Radion mukaan.

Boris Johnsonilla todettu koronatartunta kääntyi brittimedian mukaan pahempaan viikko siitten sunnuntain ja maanantain aikana, ja pääministeri siirrettiin tehohoitoon. Hänen poissaollessaan Britanniaa johtaa ulkoministeri Dominic Raab.

A Number 10 spokesman said:

“The PM has been discharged from hospital to continue his recovery, at Chequers. He wishes to thank everybody at St Thomas’ for the brilliant care he has received. All of his thoughts are with those affected by this illness.”

