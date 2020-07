Boris Johnson: Olin liian läski

Britannian pääministeri Boris Johnson toteaa olleensa liian lihava sairastuessaan koronavirukseen.

Pääministeri kertoo aiheesta videolla, jossa mainostetaan maan hallituksen julkaisemaa parempi terveys -kampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on kehottaa harjoittamaan terveellisempiä elämäntapoja ja pudottamaan painoa.

– Kuten monet ihmiset, minäkin kamppailen painoni kanssa. Se menee ylös ja alas. Mutta siitä lähtien, kun paranin koronaviruksesta, olen tasaisesti alkanut parantaa kuntoani, Boris Johnson sanoo CBS Newsin videolla.

– En halua tehdä mitään liioiteltuja väitteitä, koska aloin vasta keskittyä siihen [painoon]. Mutta olen laihtunut ainakin jo 6,4 kiloa. Enemmän kuin 6,4 kiloa. Mutta silloin kun jouduin teho-osastolle, olin hyvin ylipainoinen. Olen vain noin 175 senttiä pitkä. Ja, no, olin liian läski.

Johnson kertoo parannuttuaan alkaneensa käydä ulkona koiran kanssa joka aamu. Hän kertoo tuntevansa olonsa paljon energisemmäksi ja hyvinvointisemmaksi ulkoiltuaan.

Pääministeri kannustaa myös muita pudottamaan painoa. Maan terveysministeri Matt Hancock on esittänyt arvion, jonka mukaan julkinen terveydenhuolto säästäisi 100 miljoonaa puntaa seuraavan viiden vuoden aikana, jos jokainen britti laihtuisi kaksi kiloa.

– Jos saat painosi putoamaan vähän ja suojelet terveyttäsi, suojelet myös julkista terveydenhuoltoa. Tarkoituksenamme on parempi terveys -kampanjan avulla auttaa ihmisiä pudottamaan hiukan painoa. Ei liian määräilevällä tai holhoavalla tavalla, toivon, Johnson sanoo.

– Haluamme tämän strategian olevan sympaattinen ja saada ihmiset ymmärtämään vaikeudet, joita painon kanssa monella voi olla. Ja olla vain avulias.

Strategian osana maan hallitus suunnittelee myös muun muassa annosten kalorimäärien määräämistä näkyviin ravintoloiden ruokalistoille ja uusia pyöräteitä.

“I was too fat”: In a video promoting a government strategy to lower obesity rates in the UK, Prime Minister Boris Johnson says he was "way overweight” when he contracted coronavirus in April. Now, he goes for a run with his dog every morning. https://t.co/Izdi38rXIv pic.twitter.com/nUBq1rWViA

