Boris Johnson nimitti ranskalaisia ”pökäleiksi”

BBC leikkasi ohjelmastaan pois entisen ulkoministerin lausunnon, joka olisi saattanut haitata kansainvälisiä suhteita.

Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson on tv-haastattelussa nimittänyt ranskalaisia ”kakkapökäleiksi”, koska nämä hänen mielestään yrittävät sabotoida Britannian EU-eron eli Brexitin. Asiasta kertovat lukuisat brittilehdet, kuten Politics Home ja kansainvälinen julkaisu The Local.

Johnsonin käyttämä termi oli ”turd”, joka saattaa tarkoittaa myös pelkkää pökälettä tai ”paskiaista”.

Johnson antoi lausuntonsa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Lausunto kuitenkin leikattiin pois ohjelman lopullisesta versiosta. Haastattelu on tehty jo viime syksynä, mutta sitä koskeva BBC:n muistio on vasta nyt vuotanut julkisuuteen.

Yksi syy lausunnon poisleikkaamiseen oli se, että Britannian ulkoministeriön mukaan lausunto olisi haitannut maan kansainvälisiä suhteita. BBC kertoo muistiossa, että ulkoministerin kakkapökäle-lausunnosta käyty keskustelu talon sisällä oli ”erikoinen hetki”.

Johnson on vahvin ehdokas Britannian seuraavaksi pääministeriksi. Nykyinen pääministeri Theresa May on ilmoittanut eroavansa, ja konservatiivipuolue valitsee hänen seuraajansa heinäkuussa. Johnsonin kanssa paikasta kilpailee Britannian nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt.