Boris Johnson lähetti allekirjoittamattoman Brexit-lykkäyskirjeen

Britannian pääministeri Boris Johnson on lähettänyt Brysseliin allekirjoittamattoman kirjeen, jossa hän ehdottaa EU-eron lykkäämistä, uutisoi BBC.

Verkkouutiset kertoi eilen, että ratkaiseva Brexit-äänestys lykkääntyi Britannian pääministeri Boris Johnsonin hävittyä äänestyksen Britannian parlamentissa.

Johnsonin toimistosta levitettiin julkisuuteen lykkäystä ehdottavan kirjeen kopio. Kopiosta näkyy, että kirjettä ei ole allekirjoitettu. Johnson on aiemmin sanonut, ettei haluaisi lykkäystä missään tapauksessa.

Ensimmäistä kirjettä seurasi toinen allekirjoitettu Johnsonin lähettämä kirje, jossa hän sanoo uskovansa, että Britannian EU-eron lykkääminen olisi virhe.

Britannian EU-suurlähettiläs Tim Barrow lähetti Brysseliin lauantai-iltana vielä kolmannen kirjeen. Kirjeessä selitetään, että Johnson oli lähettänyt ensimmäisen, allekirjoittamattoman kirjeen, täyttääkseen parlamentin säätämän lain.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vahvisti yöllä Twitterissä, että hän on vastaanottanut Johnsonin lykkäyskirjeen. Jäsenmaiden johtajien kanssa käytävään konsultointiin menee joitakin päiviä.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019