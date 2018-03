Boris Johnson: Koko Eurooppa on kärsinyt Venäjän häirinnästä

Britannian ulkoministerin mukaan Venäjä käyttää perinteistä hämäysstrategiaansa.

Britannian ulkoministerin Boris Johnsonin mukaan Venäjän väitteet Salisburyn myrkytystapaukseen liittyen menevät yhä absurdimpaan suuntaan.

– Ensin he sanovat, että eivät koskaan valmistaneetkaan Novichok-myrkkyä. Sitten he väittävät, että myrkkyä tehtiin, mutta kaikki varastot on jo tuhottu. Sen jälkeen kuulemme, että osa myrkkyvarastoista olisi päätynyt mystisesti Ruotsiin, Tšekkiin, Slovakiaan, Yhdysvaltoihin tai Britanniaan, Johnson sanoi.

Johnsonin mukaan kyseessä on ”Venäjän klassinen hämäysstrategia”.

– He yrittävät piilottaa totuuden neulan valheiden ja hämäyksen heinäsuopaan. Eurooppalaisten kumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on selvää, että kaksitoista vuotta Alexander Litvinenkon salamurhan jälkeen he eivät enää pysty hämäämään ketään, Brysselissä järjestetyn ulkoministerikokouksen yhteydessä puhunut Johnson totesi.

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n edustajat saapuvat maanantaina Britanniaan ottamaan näytteitä rikospaikalta.

– Lähes koko Eurooppa on joutunut kärsimään Venäjän häirinnästä. Eurooppalaisten ystäviemme vahvuus ja päättäväisyys on tehnyt minuun vaikutuksen.

Euroopan unioni tuomitsi Britanniaan tehdyn hermokaasuiskun yhteisessä kannanotossa.

– Häikäilemätön ja laiton teko uhkasi monia ihmishenkiä. EU ottaa äärimmäisen vakavasti Britannian hallituksen arvion siitä, että Venäjä on hyvin todennäköisesti vastuussa iskusta, lausunnossa todetaan.