Boris Johnson ei halua lykätä Brexitiä koronakaaoksesta huolimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannia siirtää virkamiehiä Brexitistä hoitamaan koronaa.

Britannian pääministeri Boris Johnson kiistää, että maa valmistautuisi hakemaan lisäaikaa Brexitin-siirtymäkaudelle. Hän sanoo, että asia on jo lyöty lukkoon eikä suunnitelmaan enää kosketa.

– Lainsäädäntö on voimassa enkä aio muuttaa sitä, Boris Johnson sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana.

Telegraph-lehti uutisoi tällä viikolla, että Britannian hallitus valmistautuisi hakemaan lykkäystä.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Samalla alkoi siirtymäkausi, joka kestää tämän vuoden loppuun. Kauden aikana Britannia noudattaa EU-sääntöjä ja osapuolet käyvät kauppaa vanhaan tapaan, mutta Britannia ei enää osallistu EU-päätöksentekoon.

Alkuperäinen suunnitelma on ollut, että EU ja Britannia neuvottelevat kesäkuun loppuun mennessä tulevan suhteensa ehdot. Takaraja on asetettu siksi kesään, että molemmat osapuolet ehtivät vahvistaa uudet ehdot ennen kuin ne astuvat voimaan vuoden 2021 alussa.

Koronavirus on kuitenkin sekoittanut asetelmat. Britannian ja EU:n virkamiehet tai johtavat poliitikot eivät ole voineet neuvotella karanteenimääräysten vuoksi. Viime maanantaille kaavaillut neuvottelut peruttiin, eikä tällä viikolla järjestetä kokouksia lainkaan.

Britanniassa yritysmaailma on vaatinut lykkäystä Brexitille, koska koronavirus aiheuttaa shokin talouselämälle. Brexitin uskotaan pienentävän Britannian bruttokansantuotetta ja lisäävän vientiin liittyvää byrokratiaa, mutta tarkkoja vaikutuksia ei pystytä etukäteen arvioimaan. Yrityksissä muistellaan edelleen, että Johnson totesi jo ennen Brexitiä, että häntä ei kiinnosta yritysten kohtalo. ”****t yrityksistä”, hänen väitetään sanoneen.

Tietoja osapuolet voivat vaihtaa koronatauon aikanakin. EU-komissio julkaisi sivuillaan keskiviikkona Brexit-neuvottelujen tarkat tavoitteensa, ja se noudattaa siis edelleen ”valikoitua avoimuutta”, johon kuuluu julkaista suuri osa neuvottelumateriaalista. EU haluaa, että kauppaa käydään jatkossakin ilman kiintiöitä ja tullimaksuja. Se tosin edellyttäisi, että Britannia sitoutuu EU-lainsäädäntöön, mitä Britannia ei halua. EU halutaa myös pääsyn Britannian kalastusvesille, mitä britit vastustavat.

Britannia ei ole julkaissut omia tavoitteitaan.

Neuvotteluja on ollut tarkoitus käydä videoyhteyden kautta, mutta nekin ovat vastatuulessa. EU-diplomaattien on ollut vaikea valmistautua neuvotteluihin, koska kokoontumista ja liikkumista on rajoitettu Brysselissä.

Lisäksi kokoontumisrajoitukset uhkaavat EU-diplomaattien ja -virkamiesten kokousten päätösvaltaisuutta. Politico-lehden mukaan EU kaavaileekin muutoksia päätösvaltaisuussäännöksiin, jotta päätöksiä voidaan tarvittaessa tehdä pienemmällä osallistujamäärällä.

Britanniassa puolestaan hallitus on siirtänyt Brexit-virkamiehiä järjestelemään koronaviruksen vastaisia toimia. Myös EU-jäsenmaissa hallitukset keskittyvät koronaan eivätkä Brexit-neuvotteluihin.

Brexit jakaa edelleen brittejä, kertoo BMG-yhtiön tekemä kysely. BMG kysyi näin: Britannia erosi EU:sta tammikuun viimeisenä päivänä. Pitäisikö Britannian liittyä EU:hun uudelleen vai pysyä EU:n ulkopuolella?

Noin 46 prosenttia briteistä haluaisi liittyä takaisin, kun taas 54 prosenttia haluaa pysyä ulkona. Luvuissa eivät ole mukana ”en osaa sanoa” -vastaukset, joita oli 12 prosenttia kaikista. Nuorista selvä enemmistö kannattaa liittymistä takaisin, vanhemmista vastustaa.