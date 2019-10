Boris Johnson: Brexit-sopu on saavutettu

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan Britannia on päässyt EU:n kanssa yhteisymmärrykseen uudesta Brexit-sopimuksesta.

Neuvotteluja maan EU-eron kohtalosta on käyty tiiviisti viime päivien aikana. Boris Johnson kehottaa twitter-julkaisussaan parlamenttia hyväksymään asiakirjan lauantaisessa erikoisistunnossaan.

– Meillä on nyt uusi loistava sopimus, joka palauttaa asioiden hallinnan meille. Parlamentin on viimeisteltävä Brexit lauantaina, jotta voimme siirtyä elinkustannusten, terveydenhuollon, väkivaltarikollisuuden ja ympäristön kaltaisten asioiden pariin, Johnson sanoo.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kuvailee sopimusta ”reiluksi ja tasapainoiseksi”. Hän suosittaa Eurooppa-neuvostoa kannattamaan esitystä.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin mukaan kiistaa aiheuttanut backstop-menettely on korvattu uudella lähestymistavalla.

Muutokset koskevat Pohjois-Irlannin ja Irlannin asemaa sekä erosopimuksen poliittista julistusta, jossa käsitellään Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta. Vuoden 2020 loppuun jatkuvaa siirtymäaikaa voi lykätä tarvittaessa 1–2 vuodella yhteisellä päätöksellä.

Sopimuksen läpimeno ei ole varmaa Britannian parlamentin alahuoneessa. Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn lyttäsi BBC:n mukaan sopimuksen ”aiempaakin huonompana” ja kehotti kansanedustajia äänestämään sitä vastaan. Myös Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP on suhtautunut esitykseen kielteisesti.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019