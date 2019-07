Boris Johnson aikoo maahanmuuttoon mallia Australiasta

Uuden pääministerin Boris Johnsonin mukaan Britannia tulee ”radikaalisti kirjoittamaan uudelleen maahanmuuttojärjestelmämme”, kertoo BBC.

Boris Johnson piti parlamentissa ensimmäisen puheensa pääministerinä. Hän kertoi uuden hallituksensa linjanvedoista. Maahanmuuttoon pääministeri haluaa Australiassa käytössä olevan kaltaista pistejärjestelmää.

– Maahanmuuttojärjestelmän on muututtava, Johnson sanoi.

Uusi pääministeri toisti lupaukset poliisien lisäämisestä, terveydenhuoltoon panostamisesta ja EU-eron lieventämisestä. Johnson kertoi, että eroa pyritään lieventämään yrityksille kohdistetulla talouspaketilla, jolla tarjotaan lisäkannustimia investointien ja tutkimuksen edistämiseksi.

Boris Johnson lupasi, että EU:n kansalaiset voivat jäädä ja oleskella Britanniassa Brexitin jälkeen.

Johnson totesi, että Britannian tulevaisuus on ”puhdas, vihreä, vauras, yhtenäinen” ja että Britannia voisi olla kansainvälisen kaupan keskus vuoteen 2050 mennessä.

Johnsonin mukaan Britanniasta tulee sähköautojen ja lentokoneiden koti vuoteen 2050 mennessä.

– Meistä tulee kasvualusta maailman mielenkiintoisimmille ja dynaamisille yrityksille koko maailmassa, Johnson sanoi.

Hän painotti, että hän ja kaikki ministerit ovat valmiita toteuttamaan Brexitin 31. lokakuuta missä olosuhteissa tahansa. Hänen mukaansa Britannia lähtee EU:sta mieluiten uuden diilin kanssa, mutta maa on hänen mukaansa varautunut sopimuksettomaan EU-eroon paremmin kuin monet uskovat.



– Toisin tekeminen romuttaisi luottamuksen poliittiseen järjestelmäämme, Boris Johnson totesi parlamentille.

