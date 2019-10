Tony Blair: Ihmiset kyllästyneet Brexitiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittien entisen pääministerin mukaan ihmiset haluavat päästä yli brexitistä.

Ison-Britannian entinen pääministeri ja Labour-puolueen entinen puheenjohtaja Tony Blair sanoo BBC:n haastattelussa, että ainoa syy saada Brexit-sopimus läpi on se, että ihmiset ovat väsyneitä brexitiin.

– Jos tämä sopimus olisi tuotu käsiteltäväksi vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten, sen läpimeno ei olisi ollut millään tavalla mahdollinen.

– Ainoa syy, jolla hallitus voi yrittää saada sen läpi, on suoraan sanottuna se, että ihmiset ovat täysin kyllästyneitä brexitiin. He haluavat sen yli. He haluavat sen tehdyksi, hän totesi BBC:lle.