Blade Runner -elokuvan uskomaton kameralaite on nyt totta

Uuden teknologian myötä konserttien kaltaisista tapahtumista voidaan luoda jälkikäteen keinotekoinen ja kolmiulotteinen jäljennös.

Yrittäjä Rodolfo Rosini huomauttaa, että Youtuben kaltaisiin suuriin verkkopalveluihin on kertynyt jo yli vuosikymmenen ajalta massiivinen määrä video- ja kuvamateriaalia. Monet tahot ovat jo tehneet materiaalilla uudenlaisia kokeiluja.

Tietokoneen luomissa jäljennöksissä voisi liikkua kolmiulotteisesti haluamassaan kohdassa.

– Voimme myös luoda menneisyyden uudelleen. Maailman vanhin video on jo luotu uudelleen vain muutaman yksittäisen jäljellä olleen kuvan perusteella, Rosini kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa tekniikkaa voitaisiin lisäksi soveltaa kuvitteellisiin maailmoihin esimerkiksi elokuvien tai fantasia-aiheisen taiteen pohjalta. Myös vanhoja kuvia voisi pyöritellä kolmiulotteisesti.

Rodolfo Rosini nostaa esiin esimerkin, jossa puistosta on luotu kolmiulotteinen malli vain muutaman valokuvan pohjalta.

Moni on huomauttanut teknologian tuovan mieleen vuoden 1982 Blade Runner -elokuvan, jossa Harrison Fordin esittämä etsivä Rick Deckard tutki erityisellä ESPER-laitteella kuvasta löytyviä yksityiskohtia menemällä sen ”sisään”.

WTF. This is the most impressive thing I have ever seen in computer vision. Absolutely incredible. I knew it was going to happen, nevertheless seeing it here is something else. The video is synthetic from a few pictures 🤯

— Rodolfo Rosini ☕️✨ (@rodolfor) October 14, 2021