Black Widowissa puhutaan suomea – episodin jatko on vielä oudompi

Hollywoodin suurelokuvassa päähenkilö vastaa suomenkieliseen kysymykseen.

Black Widow pyörii nyt samaan aikaan elokuvateattereissa että Disney+-striimauspalvelussa, josta sen näkee erillismaksulla. Marvel Cinematic Universen supersankarifilmistä on tullut pandemia-ajan eniten rahaa tuottanut uusi elokuva, joka USA:ssa on kymmenessä vuorokaudessa tuonut teattereista 132 miljoonaa dollaria – vaikka elokuva on siis samaan aikaan katsottavissa kotikatsomoissa.

Moni suomalainen on raportoinut ällistyksestään, kun Black Widowin lopun yhdessä kohokohdassa puhutaan yhtäkkiä suomea.

”Leskien” taistelukohtauksen jälkeen hiljaisuuden laskettua yksi mukana olevista nuorista naisista kysyy selvällä suomen kielellä ”mitä me tehään nyt”.

Yllättyjiltä on saattanut jäädä huomaamatta juonen vielä erikoisempi pointti, jonka alla oleva video elokuvan kohdasta todentaa.

Scarlett Johanssonin näyttelemä venäläistaustainen nimihenkilö Black Widow/Natasha Romanoff nimittäin vastaa kysyjälle, englanniksi, että tulee lähteä niin kauas pois kuin mahdollista. Näin Black Widowkin siis osaisi tai ainakin ymmärtäisi suomen kieltä.

Syytä suomen kielen käyttöön kohdassa ja päätymiseen elokuvaan ei ole kerrottu.





