Black Fridayn suosio on kasvanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin ero tavalliseen perjantaihin ovat huonekalut ja kodinkoneet.

Joulumyynnin aloittava suuri alennusmyyntipäivä Black Friday näkyy S-Pankin mukaan korttien käytössä selvästi. S-Etukortti Visojen luottopuolella maksettiin ostoksia viime vuoden Black Fridayna 87 prosenttia enemmän kuin perjantaipäivinä.

Suurin ero normiperjantaihin oli tuoteryhmässä huonekalut ja kodinkoneet. Selvästi enemmän myytiin myös lasten vaatteita ja leluja, tietokoneita, kameroita ja puhelimia sekä vaatteita.

– Vaikuttaa siltä, että joulua edeltäviä alennusmyyntejä osataan jo odottaa, ja niihin keskitetään sellaisia isojakin ostoksia, jotka ovat hankintalistalla muutenkin, arvioi S-Pankin korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell tiedotteessa.

Luottokortin käyttö lisääntyi erityisen paljon verkko-ostoksissa. Lundellin mukaan verkkokaupassa kannattaakin maksaa aina luotolla, koska silloin voi saada rahansa takaisin, jos tuotetta ei toimiteta ollenkaan tai se tulee perille viallisena.

Lundell uskoo, että Black Friday -ostokset jatkavat kasvuaan tänäkin vuonna. Myynti näyttäisi hänen mukaansa tosin laajentuvan, sillä jo viime vuonna monet liikkeet pitivät alennusmyyntejä koko viikon.

Black Friday eli musta perjantai on Yhdysvalloista peräisin oleva suuri alennusmyyntipäivä, jolla kaupat avaavat joulusesonkinsa. Alennusmyynti järjestetään amerikkalaisen kiitospäivän jälkeisenä päivänä, joka on marraskuun neljännen torstain jälkeinen perjantai. Tänä vuonna Black Friday on marraskuun 29. päivä.

Päivä on otettu mukaan suomalaisten kauppojen markkinointiin vasta muutama vuosi sitten. Muitakin myyntipäiviä on jo tulossa Suomeen Yhdysvalloista.

– On mielenkiintoista nähdä, miten Cyber Monday ja tänä vuonna edellisvuosia näkyvämmät Singles’ Dayn tarjoukset tulevat vaikuttamaan korttimaksuihin. Viime vuonna ne eivät vielä nousseet erityisesti esiin, Lundell kertoo.