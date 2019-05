Björn Wahlroos AP:ssa: Jos tämä toimisi, olisi sosialismi jo voittanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talousvaikuttajan mukaan suomalaiset kaihtavat riskejä ja uskovat liikaa valtioon.

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin mukaan suomalaiset aliarvostavat omistajuutta ja kaihtavat hämmästyttävän paljon riskejä.

– Suomi on erikoinen paikka. Missään muualla Ifin markkina-alueella asiakkaat eivät kysy yhtä pieniä omavastuuosuuksia kuin Suomessa. Missään muualla he eivät halua minimoida riskiään niin täydellisesti kuin Suomessa, Wahlroos sanoi Arvopaperin mukaan Suuri Osakesäästäjäpäivä -sijoitustapahtumassa torstaina.

If on Sampoon kuuluva vakuutusyhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa.

– Meillä suomalaisilla taloudellinen riippumattomuus on harvinaisempaa kuin muualla. Meillä on taipumus sanoa, että me tarvitsemme yhteiskuntaa. Siksi koska emme selviä itse, koska meillä ei ole mitään omaisuutta, Wahlroos sanoi.

Tämä johtaa hänen mukaansa yhteiskuntaan, jossa kansalaiset ovat riippuvaisia julkisesta vallasta ja vähemmän vapaita.

– Omistamiseen kuuluu myös vastuu ja vaikutusvalta. Jos olisi niin, että yhteiskunta olisi aina paras organisaatio hoitaa taloudelliset prosessit, sosialismi olisi voittanut aikoja sitten. Jos ylivoimainen viisaus löytyisi poliitikoilta, emme tarvitsisi yksityisiä yrityksiä.

Wahlroos kertoi myös itse uskoneensa ”nuorena vasemmistolaisena toopena”, että yksityisen omistajuuden sijaan suunnitelmallisuus vie yhteiskuntaa eteenpäin.

– Dynaamisesti muuttuvassa teknologisesti kehittyvässä maailmassa se on täydellistä puppua. Me tarvitsemme omistajuutta.