Bitcoinin käyttäjä ei saisi hinnoista selvää kaupassa

Toimiva rahajärjestelmä vaatii keskuspankin, joka säätelee rahan tarjontaa taloudessa.

Virtuaalisen valuutan Bitcoinin kaltainen järjestelmä voisi Finanssiala ry:n pääekonomistin Veli-Matti Mattilan mukaan toimia, jos rahan kysyntä olisi jollain tavalla vakaata. Bitcoinin hinta kuitenkin hänen mielestään osoittaa, sen kysyntä on hyvin voimakkaasti heiluvaa.

– Bitcoinin hinta saattaa vaihdella todella paljon lyhyessäkin ajassa. Eihän tämäntyyppinen väline voi olla se, jolla me hoidame päivittäistä asiointia kaupassa ja muualla. Kun me menemme kauppaan, emme oikeastaan tiedä, mitä asiat meille maksavat, koska emme tiedä, mikä bitcoinin arvo on, kun menemme kassalle maksamaan, Mattila kertoo Talousgurujen podgastissa.

Toimiva järjestelmä vaatii hänen mukaansa keskuspankin, joka ymmärtää kokonaistilanteen ja säätelee omien rahapoliitisten välineidensä kautta rahan tarjontaa taloudessa.

