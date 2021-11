Bill Gates varoittaa: Seuraavaksi bioterrori-iskuja

Microsoftin perustaja Bill Gates varoittaa bioterrorismiin liittyvistä uhkakuvista.

Hänen mukaansa valtioiden on varauduttava tulevien pandemioiden ohella myös tahallisiin biohyökkäyksiin, joissa käytettäisiin isorokon kaltaisia patogeenejä. Bill Gates kehottaa investoimaan miljardeja euroja alan tutkimukseen ja perustamaan maailman terveysjärjestö WHO:n alaisen pandemiaosaston.

Miljardööri esitti ajatuksiaan Policy Exchange -ajatuspajan keskustelussa entisen terveysministeri Jeremy Huntin kanssa.

– Se vaatisi WHO:n tasolla noin miljardin dollarin rahoituksen vuodessa. WHO suorittaa tarvittavaa valvontaa ja järjestää ”tautiharjoituksia” [germ games], joissa uhkakuviin voi valmistautua, Gates sanoi Sky Newsin mukaan.

Hän pohti tilannetta, jossa terroristijärjestö onnistuisi levittämään isorokkoa kymmenelle lentoasemalle.

– On olemassa luonnollisia epidemioita ja bioterrorismin aiheuttamia epidemioita, jotka voisivat olla huomattavasti aiemmin kokemaamme pahempia. Lääketieteen teknologisen kehityksen pitäisi antaa meille työkaluja, joilla pystymme vastaamaan näihin uhkakuviin tehokkaammin, Bill Gates sanoi.

