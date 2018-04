Bill Gates: Uusi tappava tauti on tulossa ja kymmeniä miljoonia voi kuolla

Microsoftin perustajan mukaan seuraavaan pandemiaan pitäisi varautua kuin sotaan.

Microsoftin perustaja ja miljardöörihyväntekijä Bill Gates varoittaa, että seuraava tappava pandemiaksi yltyvä sairaus on jo tulossa. Hänen mukaansa tähän tulisi varautua kuin sotaan.

– On yksi osa-alue, jolla maailma ei juuri edisty. Se on pandemioihin varautuminen, Gates sanoi perjantaina Massachusetts Medical Societyn ja New England Journal of Medicinen järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Asiasta uutisoivan Business Insiderin mukaan hengenvaarallisen pandemian todennäköisyys kasvaa jatkuvasti väestönkasvun ja maailman verkottuneisuuden myötä. Tappavien sairauksien muokkaaminen biologisiksi aseiksi on myös yhä helpompaa.

Esimerkiksi vuoden 1918 influenssapandemian kaltainen tauti voisi tappaa 30 miljoonaa ihmistä puolessa vuodessa. Seuraava pandemia voi myös olla jotain ennalta tuntematonta ja vielä vakavampaakin.

– Jos kertoisit maailman johtajille, että juuri nyt rakennetaan aseita, jotka voisivat tappaa 30 miljoonaa ihmistä, valmistauduttaisiin uhkaan kiireellä, Bill Gates toteaa.

Hänen mukaansa armeija on yrittänyt yhden kerran simuloida sotapelin tapaan taistoa isorokkopandemiaa vastaan.

– Tulos oli isorokko yksi, ihmiskunta nolla.