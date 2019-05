Bill Gates: Suomalaisten täytyi ajaa surkeilla neuvostoautoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Microsoftin perustaja perehtyi Suomen historiaan.

Maailman varakkaimpiin ihmisiin kuuluva Bill Gates on tehnyt blogissaan kirja-arvion Jared Diamondin Upheaval. Turning Points for Nations in Crisis -teoksesta. Siinä käsitellään menestystekijöitä ja tapoja, joilla kansakunnat ovat selvinneet haasteistaan, mukaan lukien Suomi.

Bill Gatesin mukaan ”ylpeä mutta myös realistinen” Suomi ymmärsi, että Neuvostoliiton aiemman sivuuttamisen sijaan täytyi toisen maailmansodan jälkeen suostutella neuvostoliittolaiset siihen, etteivät he hyötyisi mitään maan valloituksesta.

– Suomen johtajat tekivät kauppasopimukset neuvostoliittolaisten kanssa. Suomalaisten täytyi ajella surkeilla neuvostoautoilla, mutta he saivat myös öljyä, kun muu maailma kärsi pulasta, Bill Gates kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”joskus neuvostoliittolaisten armossa pysyminen vaati kyseenalaisia uhrauksia”.

– Esimerkiksi Suomen lehdistö oli rutiininomaisesti hiljaa Neuvostoliiton väärinkäytöksistä välttääkseen olemasta hyökkäävä. Diplomaatit loivat suomettuminen-termin kuvaamaan heikompia, tarpeettomasti vahvempia tyydyttäviä maita, mutta Jared osoittaa että maat joita nämä diplomaatit edustivat eivät koskaan tulleet Suomen avuksi kun se epätoivoisesti yritti sodassa pitää neuvostojoukot poissa.

– Ihmeellisesti tällä lähestymistavalla Suomi ei ainoastaan säilyttänyt statustaan itsenäisenä demokratiana, vaan se myös teki itsestään neuvostoliittolaisille välttämättömän läntisen teknologian lähteen ja maan ikkunan länteen. Lopulta Suomi oli paljon käyttökelpoisempi Neuvostoliitolle ystävänä kuin se olisi ollut yhtenä muuna nukkemaana.

Bill Gatesin mukaan Suomella on ”voimakas tunne omasta ainutlaatuisuudestaan” ja maa oli vakaasti päättänyt pitää itsenäisyytensä.